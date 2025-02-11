«Влияние санкций не ограничивается одной Европой»

Как геополитические изменения отражаются на России? На какие глобальные тренды в экономике стоит обратить внимание? И каким образом искусственный интеллект помогает развитию бизнеса? Эти и другие вопросы экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов обсудил со своим коллегой Константином Максимовым.

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— Я сегодня слушал речь Джей Ди Вэнса, американского вице-президента, на парижском саммите по искусственному интеллекту и в связи с этим вспомнил очень знаковое интервью, которое давал один из ключевых российских бизнесменов.

— Андрей Мельниченко?

— Да, он давал интервью датскому журналисту Роузу Флеммингу. Интервью знаковое, и тезисы, которые он там формулировал, тоже знаковые. И я предлагаю оттолкнуться от этого, обсудить ситуацию в российской экономике с точки зрения тех тенденций, которые господин Мельниченко обозначил. Так вот, он говорил о том, что главная проблема, она же плюс до недавнего времени, — это либеральность российской экономики. Либеральная экономика означает, что капитал идет по пути наименьшего сопротивления, стремится в наиболее прибыльные отрасли. Из-за этого, с точки зрения Мельниченко, у нас не развивалась технологическая составляющая, мы постоянно наблюдали утечку специалистов. А сейчас ситуация постепенно начала меняться. Насколько заметна эта тенденция?

— Мне кажется, что у нас есть двойственное изменение. С одной стороны, речь идет о необходимом присутствии государства, к сожалению для сторонников либеральной экономики. Многие отрасли наблюдают повышенное внимание со стороны руководства страны и со стороны властей. С другой стороны, есть попытки найти новые сферы применения для современных технологий. Я имею в виду применение того же искусственного интеллекта и специалистов этого направления, например, в сырьевом сегменте, в котором раньше никто и не помышлял об использовании ИИ. Теперь это вполне обычная история и во многих местах применяется как нечто само собой разумеющееся. Искусственный интеллект начинают применять и в финансовой сфере, для развития бизнеса в целом, поскольку оно не может обойтись без новейших технологий. В этом контексте интересны как раз упомянутые заявления того же Вэнса, который, наверное, пытается обозначить новый вектор глобального развития ИИ, в котором Соединенные Штаты снова хотят играть первую роль.

— Китайцы их пытаются опередить, здесь очень серьезная конкуренция. Очевидно, что вызов ближайших 5-20 лет — это развитие искусственного интеллекта, который поменяет полностью бизнес-инфраструктуру, вообще восприятие этого мира, рынок труда. И здесь без того, чтобы государство занялось целевыми инвестициями именно в этот сегмент, не обойтись, потому что сам по себе у нас бизнес по-прежнему будет качать нефть, добывать газ. Хотя без энергоносителей, без электроэнергии искусственный интеллект развиваться не будет. Поэтому это сочетание нашего традиционного бизнеса, который активно развивался при либеральной экономике, и ставка на искусственный интеллект может дать очень серьезные плоды.

— Люди, которые у нас заведуют развитием искусственного интеллекта, обозначают его как упомянутое тобой будущее. Но мы все понимаем, что компьютер без электричества и без связи работать не сможет, и те же модели искусственного интеллекта все равно обучаются на существующих данных. Кстати, может быть очень интересно обучать ИИ чему-то, что раньше не было ему доступно, например, в той же сырьевой отрасли, а не посредством каких-то языковых моделей в целом.

— Еще один важный аспект, который Андрей Мельниченко в этом интервью обозначил, — это санкции и их влияние на российский сырьевой бизнес. Мы приспособились, нефтегазовый бизнес начал создавать свой танкерный флот, а производители удобрений построили свои порты и проработали альтернативные маршруты логистики и поставок. То есть в итоге наши сырьевые компании начали еще более интенсивно развиваться. Как здесь будут обстоять дела, с твоей точки зрения, в ближайшее время, учитывая новую позицию США и старую позицию Европейского союза?

— На мой взгляд, обсуждение санкций уже сродни разговорам о погоде, и когда затрагивают эту тему, то говорят: «Ну, понятно, санкции». Но лед все же тронулся, и мы видим, что есть попытки найти удобный механизм взаимодействия между бизнесом и правительством. И это все с учетом новых геополитических реалий, новой администрации Соединенных Штатов, с учетом интересов Китая, азиатского рынка в целом. Там есть много интересантов, рынки, которые перспективны с точки зрения тех же удобрений. При этом мы с вами понимаем, что не одной Европой ограничивается влияние санкций — есть и Азия, и Африка, Латинская, Северная Америка, поэтому взаимодействия не избежать. И неслучайно многие отмечают, что да, санкции стали очень серьезным ударом по всему бизнесу, но страдать в одиночку, увы, не получается, и попытки найти новые методы взаимодействия неизбежны. Поэтому, повторюсь, попытки выстроить диалог между бизнесом и правительством о том, как жить дальше, будут продолжаться.

— Наш президент бы сказал, что Дональд Трамп заставит Европейский союз повернуться лицом к бизнесу. Будем на это надеяться.