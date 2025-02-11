В Анапе не обнаружили новых выбросов мазута

На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута, сети остались чистыми. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края

По словам главы Дербентского сельского поселения Сергея Колесникова, сегодня погода практически безветренная, море спокойное, поэтому новых выбросов нет. Специалисты продолжают точечно убирать фракции, которые находятся рядом с морем на береговой линии.

«Мешков сегодня много у нас не будет, но в них будет практически один мазут»,— отметил Сергей Колесников.

Алина Зорина