В Анапе не обнаружили новых выбросов мазута
На побережье Анапы не обнаружили новых выбросов мазута, сети остались чистыми. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: скриншот из видео Оперативного штаба Краснодарского края
По словам главы Дербентского сельского поселения Сергея Колесникова, сегодня погода практически безветренная, море спокойное, поэтому новых выбросов нет. Специалисты продолжают точечно убирать фракции, которые находятся рядом с морем на береговой линии.
«Мешков сегодня много у нас не будет, но в них будет практически один мазут»,— отметил Сергей Колесников.