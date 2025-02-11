Власти Ростова изымают землю под аварийным домом на Большой Садовой

Администрация Ростова-на-Дону приняла постановление об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, расположенного

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по адресу ул. Большая Садовая, 7. Участок изымается в связи с признанием находящегося на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции. Об этом сообщается на сайте администрации.

Земельный участок имеет площадь 480 кв. м, на нем расположен двухэтажный дом досоветсткой постройки, принадлежащий владельцам квартир на праве общей долевой собственности.

Постановление об изъятии участка предусматривает заключение соглашений с собственниками и возмещение им утраченного. При недостижении соглашений администрация будет обращаться в суд.

Сергей Иванов