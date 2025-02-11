В Сочи направят 47 млн рублей на благоустройство детских и спортивных площадок

В 2025 году власти Сочи выделят почти 47 млн руб. на ремонт и благоустройство 27 детских и спортивных площадок. Объекты выбирали на основе обращений жителей, поступивших во время встреч, личных приемов и через комментарии в социальных сетях, сообщает глава курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Работы выполнят в рамках депутатских наказов и городских программ.

В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие объектов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Сочи» в этом году власти курорта предусмотрели ремонты помещений территориальных общественных самоуправлений (ТОС) «Мацеста», «Бытха» и «Завокзальный».

Мария Удовик