Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Почти 47 млн рублей направят власти на ремонт детских площадок в Сочи

На благоустройство детских и спортивных площадок в Сочи в 2025 году власти направят 46,8 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Всего в Сочи в 2025 году планируют отремонтировать 27 площадок. По словам мэра, их выбрали из-за просьб жителей.

«Улучшение общедоступной инфраструктуры для семей с детьми в микрорайонах и сельских округах – наша приоритетная задача. Она выполняется в рамках депутатских наказов и городских программ», — подчеркнул Андрей Прошунин.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...