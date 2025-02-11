Почти 47 млн рублей направят власти на ремонт детских площадок в Сочи

На благоустройство детских и спортивных площадок в Сочи в 2025 году власти направят 46,8 млн руб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Всего в Сочи в 2025 году планируют отремонтировать 27 площадок. По словам мэра, их выбрали из-за просьб жителей.

«Улучшение общедоступной инфраструктуры для семей с детьми в микрорайонах и сельских округах – наша приоритетная задача. Она выполняется в рамках депутатских наказов и городских программ», — подчеркнул Андрей Прошунин.

Алина Зорина