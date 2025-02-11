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18-летний чебоксарец арестован за попытку сбыта крупной партии наркотиков

В Чебоксарах 18-летний местный житель заключен под стражу по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Чувашии.

По версии следствия, 6 февраля обвиняемый, действуя по предварительному сговору вместе с неустановленным лицом и двумя несовершеннолетними, которые не подлежат уголовной ответственности, получил через тайник-закладку в Ленинском районе Чебоксар мефедрон, массой около 96,14 гр. Фигуранты планировали отвезти наркотик в квартиру, расфасовать его на мелкие дозы и в дальнейшем продать.

Сотрудниками полиции группа была задержана недалеко от места совершения преступления.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении 18-летнего подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия: назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Артём Дергунов

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