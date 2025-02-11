Папа римский раскритиковал миграционную политику Трампа

Папа римский Франциск осудил планы президента США Дональда Трампа по депортации нелегальных мигрантов. Понтифик призвал не прислушиваться к антимиграционной идеологии и не причинять беженцам «ненужные страдания». Послание папы римского к американским епископам опубликовала служба печати Святого престола.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск

Фото: Evan Vucci / Pool / File Photo / Reuters Президент США Дональд Трамп и папа римский Франциск

Фото: Evan Vucci / Pool / File Photo / Reuters

«Депортация людей, которые во многих случаях были вынуждены покинуть родину по причине крайней нищеты, отсутствия безопасности, из-за эксплуатации, преследований или неблагополучных экологических условий, грозит многим мужчинам и женщинам, а также целым семьям, уничтожает их достоинство и право на лучшую жизнь»,— говорится в письме. В частности, понтифик выразил несогласие со сравнением нелегального статуса мигрантов с преступлением.

Во время прошлого президентского срока Дональда Трампа папа римский также критически высказывался о его подходе к решению миграционной проблемы. Тогда господин Трамп предлагал воздвигнуть барьеры на границе США с Мексикой. Понтифик, в свою очередь, заметил, что «хороший христианин не может строить стены». А в сентябре 2024 года папа римский назвал нового главу Белого дома «тем, кто выгоняет мигрантов» и не следует библейскому призыву о приветствии незнакомца.

О ситуации в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп сделает Америку снова другой».