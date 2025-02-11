Бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон оценил перспективы Lada Iskra

Новая Lada Iskra станет хорошим дополнением к модельному ряду АвтоВАЗа, считает бывший глава АвтоВАЗа Бу Андерссон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бо Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Бо Андерссон в 2014 году

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Lada Iskra мне кажется современным автомобилем. В любом случае это будет хорошее развитие модельного ряда компании и станет отличным дополнением к Lada Vesta. Насколько я понимаю, Iskra призвана заменить Lada Granta»,— сказал он в интервью «Ъ».

Iskra — новое семейство автомобилей класса В, в линейку которого войдут седан, универсал и универсал повышенной проходимости. Как ранее отмечали в АвтоВАЗе, серийное производство Lada Iskra начнется на заводе компании в Тольятти в начале 2025 года.

Бу Андерссон отметил, что сильными сторонами Lada всегда были доступность, низкая стоимость владения и относительно хорошая перепродажная стоимость, а также развитая сеть дилерских центров. «Именно они (дилерские центры.— "Ъ") создают соответствующее настроение у потенциальных клиентов»,— заявил он.

Господин Андерссон уверен, что АвтоВАЗ может стать по-настоящему прибыльной компанией, хотя сейчас перед автозаводом и стоят большие вызовы. По словам нынешнего президента компании Максима Соколова, 2024 год оказался для предприятия безубыточным, однако прибыль компании топ-менеджер не раскрыл. Долговая нагрузка АвтоВАЗа составляет порядка 100 млрд руб., рассказывал журналистам в декабре глава Минпромторга Антон Алиханов.

Подробнее читайте в интервью, которое выйдет в газете и на сайте позднее.

Наталия Мирошниченко