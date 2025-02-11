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В Куйбышевский район Самары и Южный город начнут подавать мягкую питьевую воду

С 12 февраля 2025 года в Куйбышевском районе Самары и микрорайоне Южный город начнется подача мягкой питьевой воды. Об этом сообщает пресс-служба Волжского района.

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

Фото: Артем Соболев, Коммерсантъ

На насосно-фильтровальной станции №3 будут перекрыты водоводы, которые поднимали воду из подземных источников. После этого будут подавать мягкую волжскую воду, подготовленную на насосно-фильтровальной станции №1 на ул. Советской Армии.

Во время штатного переключения воды возможно ее временное помутнение, небольшой осадок, снижение давления в системе. Также допускается легкий желтоватый оттенок из-за природного железа в подземной воде.

Жителям Куйбышевского района и Южного города рекомендуется сделать запас питьевой воды. Специалисты также советуют не оставлять без присмотра бытовую технику, для которой необходима подача воды, и минимизировать ее использование.

Проект строительства водовода в Куйбышевский район Самары и Южный город реализуется с 2022 года. Мягкую волжскую воду в своих домах получат более 115 тыс. жителей.

Андрей Сазонов

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