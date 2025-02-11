В центре Краснодара ограничат движение автомобилей 12 февраля

Из-за проведения реконструкции, посвященной Дню освобождения Краснодара от немецко-фашистских захватчиков, 12 февраля в центре города на несколько часов перекроют движение автомобилей на двух участках улиц. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Фото: пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара

С 6 до 14 часов будет перекрыт участок улицы Гимназической от улицы Красноармейской до Рашпилевской. С 10 до 14 часов движение на участке улицы Красной от улицы Ленина до Карасунской будет ограничено.

Из-за введенных мер изменится движение общественного транспорта. С 6 до 14 часов автобусы маршрутов №67 и 106А, следующие к Корпоративному рынку, будут двигаться по улице Мира. С 10 до 14 часов автобус №2Е будет следовать по улице Октябрьской.

Алина Зорина