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Коронавирусом в Сочи за неделю заболели девять человек

За прошедшую неделю в Сочи коронавирус диагностировали у девяти человек. Всего в Краснодарском крае выявили 137 случаев заболевания, передает оперштаб Кубани.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«С 3 по 9 февраля COVID-19 диагностировали у 137 человек, из них 41 госпитализировали. Среди заболевших 85 женщин и 52 мужчины. В их числе 23 ребенка. Выздоровели за неделю 106 пациентов»,— сказано в сообщении.

Больше всего новых случаев заболевания в Краснодаре — около 60. Следом идет Сочи с девятью заболевшими, за ним — Новороссийск с восемью ковид-пациентами. В Усть-Лабинском районе заболели семь человек, в Белоглинском — шесть.

Неделей ранее заболеваемость коронавирусом в Сочи составила 14 случаев. По краю заболели более 100 человек. Выздоровели с 27 января по 2 февраля 134 пациента.

Вячеслав Рыжков

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