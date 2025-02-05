За неделю в Сочи коронавирусом заболели 14 человек

В Сочи за прошедшую неделю коронавирус диагностировали у 14 жителей. Всего в Краснодарском крае выявили более 100 случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

С 27 января по 2 февраля коронавирус выявили у 112 человек, 23 из них госпитализировали. Выздоровели за этот же период 134 пациента.

Лидирует по недельной заболеваемости Краснодар с 43 ковид-пациентами. Следом идет Сочи, за ним — Новороссийск, где заболели 11 граждан. По четыре заболевших в Анапе, Успенском и Абинском районах, по три — в Белоглинском, Брюховецком, Динском, Ейском, Славянском районах.

В целом за январь на территории региона выявили около 450 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели за указанный период более 490 ковид-пациентов.

Вячеслав Рыжков