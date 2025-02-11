Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Самарской области будут судить экс-инспектора ДПС, избившего следователя и выпрыгнувшего в окно

В Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело теперь уже бывшего сотрудника ДПС. Он обвиняется в получении взятки, насильственных действия в отношении следователя и другого представителя власти, сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2024 году в отношении инспектора отдела ДПС было возбуждено уголовное дело о получении взятки от гражданина за несоставление протокола об административном правонарушении.

В момент проведения следственных действий мужчина нанес удары по телу следователю и оперуполномоченному, выпрыгнул в окно и скрылся. Однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

Алексей Алексеев

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...