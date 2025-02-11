В Самарской области будут судить экс-инспектора ДПС, избившего следователя и выпрыгнувшего в окно

В Безенчукский районный суд для рассмотрения по существу направлено уголовное дело теперь уже бывшего сотрудника ДПС. Он обвиняется в получении взятки, насильственных действия в отношении следователя и другого представителя власти, сообщили сегодня в областной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2024 году в отношении инспектора отдела ДПС было возбуждено уголовное дело о получении взятки от гражданина за несоставление протокола об административном правонарушении.

В момент проведения следственных действий мужчина нанес удары по телу следователю и оперуполномоченному, выпрыгнул в окно и скрылся. Однако вскоре он был задержан сотрудниками полиции.

Алексей Алексеев