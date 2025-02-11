В Краснодаре временно запустили движение трамваев по улице Московской

Трамвайное движение временно запустили на ул. Московской в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

С 17:00 до 20:00 трамваи № 5, 8, 15, 21 и 22 будут следовать до ул. Петра Метальникова. Также будет работать временный автобусный маршрут № 0.

С 20:00 автобусные маршруты № 5, 15, 21 и 22 будут следовать до ул. Декабристов, а маршрут № 8 — до остановки «Улица 40-летия Победы». После этого ремонтные работы на месте нового провала продолжат.

Алина Зорина