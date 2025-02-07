В 11 магазинах сети «Светофор» в Удмуртии нашли нарушения ветеринарных правил

В 11 магазинах сети «Светофор» в Удмуртии выявили нарушения ветеринарного законодательства. Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по республике, в Можге продавались котлеты и пельмени без сопроводительных документов, в Ижевске, Сарапуле и поселках Балезино, Кез, Игра задержки в гашение ветеринарных сертификатов составляли от суток до одного месяца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Всего с начала года управление проверило 34 магазина сети на территории Удмуртии. В связи «с систематическими нарушениями требований ветеринарного законодательства» надзорный орган начал проведение внеплановой выездной проверки 24 торговых точек. Они проводятся с 6 февраля.