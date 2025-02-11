Краснокнижные цикламены зацвели в горах Сочи

На лесных полянах в окрестностях Сочи распустились краснокнижные цикламены. Эти редкие цветы можно увидеть на высоте 540 м над уровнем моря, где отсутствует устойчивый снежный покров, сообщает пресс-служба горнолыжного курорта «Роза Хутор».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

«По традиции он украшает лесные поляны в феврале. При этом редкое растение хорошо переносит холода, вплоть до -5 градусов, ему не страшны даже снегопады, которые случаются в горах Сочи и в конце зимы»,— отметил руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

Цикламены занесены в Красные книги России и Краснодарского края, и сбор этих первоцветов строго запрещен. Нарушителям грозит штраф, а в местах их произрастания установили специальные предупреждающие аншлаги.

«В отличие от нарциссов и тюльпанов, цикламен косский размножается не луковицами, а только крошечными черными семенами. Из-за каждого сорванного цветка сокращаются возможности расширения популяции»,— уточнил господин Рыльцев.

Цветение цикламенов продлится до середины марта, после чего, с таянием снега в среднегорье, начнет распускаться еще один редкий цветок — подснежник Воронова. В окрестностях курорта «Роза Хутор» специалисты насчитывают более 950 видов флоры, из которых около одной трети — эндемики.

Мария Удовик