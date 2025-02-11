Похороны участников СВО прошли в трех районах Удмуртии

Трех участников специальной военной операции похоронили в Удмуртии. Об этом в соцсетях сообщают главы районов.

В Малопургинском районе в последний путь проводили кавалера двух орденов Мужества, старшего лейтенанта Дениса Б. В Сюмсинском — похоронили сержанта Сергея Б. В Селтинском — простились с рядовым Александром М.

Похороны прошли со всеми воинскими почестями. Глава региона Александр Бречалов и руководители муниципалитетов выразили соболезнования семьям погибших. Помощь родственникам оказывается в полном объеме.