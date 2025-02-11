Жителя Краснодара задержали за махинации с кредитными займами

В Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в махинациях с кредитными займами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, 30-летний краснодарец помогал оформлять займы в банке людям с плохой кредитной историей. Он использовал мобильное приложение банка в телефонах своих клиентов, чтобы предоставить недостоверные данные об их платежеспособности. При этом он знал, что клиенты не будут погашать долг. Когда заказчики получали деньги, они передавали часть из них мужчине в качестве вознаграждения. Ущерб финансовой организации превысил 1 млн руб.

Сейчас подозреваемый задержан. Оперативники обнаружили в его доме 18 паспортов, которые могут принадлежать заказчикам, а также более 60 банковских карт. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция ищет сообщников краснодарца.

Алина Зорина