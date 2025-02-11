Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Краснодара задержали за махинации с кредитными займами

В Краснодаре задержали местного жителя, подозреваемого в махинациях с кредитными займами. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно данным следствия, 30-летний краснодарец помогал оформлять займы в банке людям с плохой кредитной историей. Он использовал мобильное приложение банка в телефонах своих клиентов, чтобы предоставить недостоверные данные об их платежеспособности. При этом он знал, что клиенты не будут погашать долг. Когда заказчики получали деньги, они передавали часть из них мужчине в качестве вознаграждения. Ущерб финансовой организации превысил 1 млн руб.

Сейчас подозреваемый задержан. Оперативники обнаружили в его доме 18 паспортов, которые могут принадлежать заказчикам, а также более 60 банковских карт. Расследование уголовного дела продолжается. Полиция ищет сообщников краснодарца.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...