Импорт пестицидов в Воронежскую область сократился почти в два раза

В январе 2025 года специалисты управления Россельхознадзора по Воронежской, Белгородской и Липецкой областям проконтролировали 56 партий импортных пестицидов и агрохимикатов, поступивших в Воронежскую область. Их общая масса составила 328 т, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Колорадский жук на листьях картофеля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Колорадский жук на листьях картофеля

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За аналогичный период 2024 года в регион ввезли из-за рубежа 589 т агрохимикатов для сельского хозяйства, что почти в два раза больше. Основными поставщиками продукта остались Германия, Швейцария и Испания. Как и в прошлом году, сотрудники контролирующего органа не нашли нарушений.

Юрий Голубь