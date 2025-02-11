Эксперты фиксируют интерес к накопительной пенсии среди воронежцев

В особенностях выплаты страховой пенсии разобрались 10% участников опроса из Воронежа: 4% понимают, как рассчитать страховую пенсию, а 5% — уточняют её размер на Госуслугах или сайте Социального фонда России. Примерно представляют размер страховой пенсии 33% респондентов. Ещё 35% не интересуются ею, поскольку планируют жить на сбережения и доход от инвестиций. Вообще ничего не знают о страховой пенсии 22% воронежцев.

О том, что собой представляют средства накопительной пенсии, знают 5% опрошенных в столице Черноземья. Что-то слышали или читали о накопительной пенсии 11% опрошенных. 11% пытались в этом разобраться, но не получилось. 73% не интересуются этим вопросом, не погружались в него или не определились с ответом.

Председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Александр Абрамкин отмечает, что в 2024 году 16% опрошенных жителей Воронежа собрались повысить свою пенсионную грамотность. В 2023 году таких было лишь 7%. «Конечно, не всегда есть время осилить термины и нюансы пенсионной системы. Быстро разобраться в этом может помочь сервис «Расчёт пенсии» в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Он вычислит размер будущей пенсии, найдёт средства накопительной пенсии, укажет их сумму и где они хранятся. Эти знания помогут людям с выгодой использовать все уровни пенсионной системы и обеспечить себе желаемый доход в будущем».

Респонденты хотят лучше разобраться в пенсиях, чтобы (можно было выбрать несколько вариантов ответа) получить положенные выплаты и льготы (70%), защититься от мошенников (46%), приумножить пенсионные сбережения (46%), избежать финансовых потерь (17%), получать пенсию из разных источников (11%), направить средства накопительной пенсии на создание своего дела (1,5%).

Исследование проводилось в декабре 2024 года. Опрос прошёл в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.