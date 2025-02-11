Подрядчик оштрафован за срыв благоустройства по нацпроекту в Кувандыке

Генеральный директор ООО «Строительная компания» уличен в нарушении закона о закупках при реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Оренбуржье. Оно касалось срыва благоустройства общественной территории в Кувандыке. Об этом сообщает межрайонная прокуратура.

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Контрольный орган установил, что управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства в Кувандыке заключило муниципальный контракт с ООО «Строительная компания». Договор предусматривал обновление территории в районе улиц Мичурина и Клубной.

Он должен был быть исполнен до 31 июля 2024 года. Однако подрядчик не успел уложиться в срок.

В связи с этим межрайонный прокурор возбудил в отношении гендиректора фирмы дело административное дело по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств по контракту). Нарушителю был назначен штраф на сумму 230 тыс. руб.

Георгий Портнов