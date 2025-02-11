Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Утечек нефтепродуктов после взрывов на танкере Koala в Усть-Луге не обнаружено

Минтранс России сообщил, что на танкере Koala, в машинном отделении которого произошли взрывы, находится около 130 тыс. тонн мазута. Утечек нефтепродуктов не обнаружено.

«Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления нет. Вокруг танкера установили боновые заграждения, разлива нефтепродуктов не зафиксировано»,— сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.

Из Мурманска в порт доставили насосы, с помощью которых сотрудники Морспасслужбы намерены откачать мазут с танкера. «Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега»,— уточнило ведомство.

9 февраля, как сообщал Росморречфлот, на иностранном танкере Koala произошел взрыв в машинном отделении. Судно находится в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Экипаж эвакуировался на берег.

По информации «Ъ», танкер прибыл в порт Усть-Луга с Мальты в ночь на 6 февраля. Судно шло под флагом Антигуа и Барбуды. Правительство Финляндии 10 февраля заявило о начале собственного расследования в связи с инцидентом и усилении готовности к возможному разливу нефтепродуктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...