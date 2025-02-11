Утечек нефтепродуктов после взрывов на танкере Koala в Усть-Луге не обнаружено

Минтранс России сообщил, что на танкере Koala, в машинном отделении которого произошли взрывы, находится около 130 тыс. тонн мазута. Утечек нефтепродуктов не обнаружено.

«Судно находится у причала в порту Усть-Луга, угрозы затопления нет. Вокруг танкера установили боновые заграждения, разлива нефтепродуктов не зафиксировано»,— сообщила пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.

Из Мурманска в порт доставили насосы, с помощью которых сотрудники Морспасслужбы намерены откачать мазут с танкера. «Выгрузить мазут можно только в подогретом состоянии, и, поскольку в машинном отделении находится вода, специалисты прорабатывают безопасные варианты подачи пара с берега»,— уточнило ведомство.

9 февраля, как сообщал Росморречфлот, на иностранном танкере Koala произошел взрыв в машинном отделении. Судно находится в порту Усть-Луга в Ленинградской области. Экипаж эвакуировался на берег.

По информации «Ъ», танкер прибыл в порт Усть-Луга с Мальты в ночь на 6 февраля. Судно шло под флагом Антигуа и Барбуды. Правительство Финляндии 10 февраля заявило о начале собственного расследования в связи с инцидентом и усилении готовности к возможному разливу нефтепродуктов.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Коала" не вышла из порта».