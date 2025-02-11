Реестром контролируемых лиц МВД воспользовались 688 тыс. раз

Представитель МВД Ирина Волк сообщила, что с помощью реестра контролируемых лиц проведено 688 тыс. проверок в отношении иностранцев. Реестр заработал 5 февраля на сайте МВД и «Госуслуг». 592,5 тыс. проверок показали, что иностранцы находятся в России легально, а 95,6 тыс.— незаконно.

В реестр контролируемых лиц вносятся данные об иностранных гражданах, которые незаконно находятся на территории РФ. Проверить информацию в реестре может любой желающий. Для этого необходимо знать дату рождения, ФИО, номер и серию паспорта иностранца, а также срок действия его документа.

Согласно правилам размещения данных в реестре (утверждены в декабре 2024 года постановлением правительства), в перечень контролируемых лиц вносятся данные в связи с истечением срока временного пребывания, разрешения на временное проживание, вида на жительство, патента и разрешения на работу. Находящиеся в реестре нарушители ограничиваются в правах. Им, например, запрещается регистрировать юрлица и ИП, заключать браки, приобретать и регистрировать имущество, открывать банковские счета и менять водительские права.

О реестре — в материале «Ъ» «Высылаемых мигрантов включили в сеть».

Полина Мотызлевская