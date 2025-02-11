На ремонт 275 дворов Нижнего Новгорода выделили 800 млн рублей
Около 800 млн руб. выделили на ремонт 275 дворовых территорий в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом мэр Юрий Шалабаев рассказал в своем Telegram-канале 11 февраля.
«В этом году на благоустройство дворовых территорий выделены беспрецедентные средства — 500 миллионов из городского бюджета и 300 миллионов из регионального бюджета, или в общей сложности почти миллиард рублей. Такой объем работ будет выполнен впервые»,— сообщил мэр.
Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (в центре) проверяет дворовую территорию в Канавинском районе
Фото: мэрия Нижнего Новгорода
Он отметил, что в Нижнем Новгороде долгое время при благоустройстве делали акцент на общественных пространствах. «Общественные пространства — это красиво, их посещает много людей, но все-таки жители, когда идут на работу, ведут детей в садик или школу, с утра выходят в свой двор и, в первую очередь, хотят, чтобы он был благоустроен»,— прокомментировал Юрий Шалабаев.
Планируемое на 2025 год количество дворов вдвое больше средних показателей прежних лет, а по сравнению с 2020 годом, когда отремонтировали только 28 дворов, выросло в 10 раз.
Первый замглавы города Денис Скалкин добавил, что с 2020 года в Нижнем Новгороде благоустроили 697 дворов. При заинтересованности жителей в одном дворе работы могут идти по нескольким программам одновременно, в том числе по программе «Вам решать!».
Глава города проверил один из дворов на улице Сергея Есенина в Канавинском районе, объединяющем пять девятиэтажных домов с 1,3 тыс. жителей. На этой территории по предложениям жителей планируют отремонтировать проезды и тротуары, а также установить еще одну детскую площадку.