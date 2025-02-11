На ремонт 275 дворов Нижнего Новгорода выделили 800 млн рублей

Около 800 млн руб. выделили на ремонт 275 дворовых территорий в Нижнем Новгороде в 2025 году. Об этом мэр Юрий Шалабаев рассказал в своем Telegram-канале 11 февраля.

«В этом году на благоустройство дворовых территорий выделены беспрецедентные средства — 500 миллионов из городского бюджета и 300 миллионов из регионального бюджета, или в общей сложности почти миллиард рублей. Такой объем работ будет выполнен впервые»,— сообщил мэр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (в центре) проверяет дворовую территорию в Канавинском районе

Фото: мэрия Нижнего Новгорода Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев (в центре) проверяет дворовую территорию в Канавинском районе

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

Он отметил, что в Нижнем Новгороде долгое время при благоустройстве делали акцент на общественных пространствах. «Общественные пространства — это красиво, их посещает много людей, но все-таки жители, когда идут на работу, ведут детей в садик или школу, с утра выходят в свой двор и, в первую очередь, хотят, чтобы он был благоустроен»,— прокомментировал Юрий Шалабаев.

Планируемое на 2025 год количество дворов вдвое больше средних показателей прежних лет, а по сравнению с 2020 годом, когда отремонтировали только 28 дворов, выросло в 10 раз.

Первый замглавы города Денис Скалкин добавил, что с 2020 года в Нижнем Новгороде благоустроили 697 дворов. При заинтересованности жителей в одном дворе работы могут идти по нескольким программам одновременно, в том числе по программе «Вам решать!».

Глава города проверил один из дворов на улице Сергея Есенина в Канавинском районе, объединяющем пять девятиэтажных домов с 1,3 тыс. жителей. На этой территории по предложениям жителей планируют отремонтировать проезды и тротуары, а также установить еще одну детскую площадку.

Галина Шамберина