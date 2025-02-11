В астраханском селе ввели в эксплуатацию Дом культуры под надзором прокуратуры

В селе Разночиновка Наримановского района Астраханской области ввели в эксплуатацию Дом культуры благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Наримановского района выяснила, что контракт на возведение Дома культуры был заключен в рамках реализации нацпроекта и госпрограммы «Развитие культуры и туризма в Астраханской области». При этом подрядчик своевременно не выполнил условия документа.

Надзорное ведомство оштрафовало подрядную организацию на сумму более 1,1 млн руб., внесло представление ее руководству. В итоге подрядчик завершил строительство объекта, его ввели в эксплуатацию.

Павел Фролов