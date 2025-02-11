На 13 % увеличилось число заболевших ОРВИ в Удмуртии с 3 по 10 февраля

13,7 тыс. случаев ОРВИ зарегистрировали с 3 по 10 февраля в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора республики, это на 13% выше уровня предыдущей недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наивысшие показатели заболеваемости зафиксировали в Завьяловском и Малопургинском районах, а также в городах Можга и Ижевск. Кроме того, за неделю зарегистрировано 222 случая гриппа — показатель заболеваемости составил 15,1 на 100 тыс. населения.

Более половины заболевших — дети до 14 лет. В связи с этим образовательный процесс частично приостановлен в 39 школах и 29 детских садах. Полностью закрыты два детских сада в Балезинском и Завьяловском районах.