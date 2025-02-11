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На Дону стоимость автомобилей с пробегом осталась на уровне 1,7 млн рублей

В Ростовской области средняя стоимость подержанных автомобилей с пробегом не старше 15 лет в январе текущего года составила около 1,7 млн руб. За год цены остались на том же уровне. При этом цены на некоторые модели снизились. Об этом сообщается в исследовании «Авто.ру Оценка».

Фото: jaguar land rover

Фото: jaguar land rover

Наиболее подешевевшей моделью стала Lada 2107. Она потеряла в цене 12%, ее стоимость составляет почти 240 тыс. руб. Цена на автомобиль Chery Bonus снизилась примерно на 10%, до 280 тыс. руб. Третью позицию занял Land Rover Range Rover с падением цен на 10%, почти до 4,4 млн руб. Автомобиль Renault Logan подешевел на 9% и теперь стоит 480 тыс. руб. Замыкает пятерку Citroеn C4, цена которого уменьшилась на 8%, до 490 тыс. руб.

Среди наиболее подорожавших автомобилей оказался Volkswagen Tiguan — цена выросла на 15%, достигнув 4,08 млн руб. Автомобиль Lexus RX увеличился в стоимости на 13%, до 6,62 млн руб. Цена на Volkswagen Passat выросла на 10% и составила 1,52 млн руб.

В целом по России рынок подержанных автомобилей остается стабильным, считают аналитики «Авто.ру Оценка». В декабре 2024 года количество объявлений по стране сократилось на 2%, а по сравнению с январем прошлого года объем предложений показал положительную динамику в 52%. Стоимость автомобиля с пробегом стране в среднем сохраняется на уровне двух млн руб. Это на 12% ниже показателей января прошлого года.

Снежана Стодольская

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