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Оперштаб Кубани рассказал, сколько птиц проходят реабилитацию

В оперштабе Краснодарского края рассказали, сколько птиц, пострадавших от разлива мазута, проходят реабилитацию. Сейчас работает два центра помощи пернатым.

Фото: t.me / vitishko

Фото: t.me / vitishko

По данным на 10 февраля, на Кубани проходят реабилитацию 120 птиц. Один центр находится в селе Витязево. Другой центр помощи «Пеликан» расположен в Ставропольском крае.

В центр в Витязево отправили 101 птицу, реабилитацию продолжают 40. Четырех пернатых выпустили 8 февраля у берегов Сочи. В «Пеликан» отправили 1 тыс. пострадавших от разлива нефтепродуктов птиц, реабилитацию продолжают 80 особей.

Алина Зорина

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