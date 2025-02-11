На Урале осудили водителя по делу о гибели пенсионерки, выпавшей из автобуса

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил водителя автобуса к 2 годам 6 месяцам колонии-поселения, признав виновным в нарушении ПДД, повлекшем смерть 84-летней пенсионерки, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Авария произошла 23 января 2024 года на остановке «переулок Новопашинский» на улице Бисертская. По данным прокуратуры, 70-летний водитель автобуса Ибрахимжон Мусаев не дождался пока все пассажиры выйдут из автобуса на остановке и поехал. Он не обратил внимание на то, что пассажирка выходила через переднюю дверь, не удержалась и упала на дорогу. В результате, пожилая женщина получила тяжкие травмы и скончалась в больнице на следующий день.

Суд признал Ибрахимжона Мусаева виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Кроме того, суд лишил его водительских прав на этот же срок.

С транспортной компании в пользу родственника погибшей суд взыскал 500 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Приговор не вступил в законную силу.

Полина Щуцкая