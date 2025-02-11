У прилетевшей из Турции женщины изъяли золотые украшения на 56 млн рублей

В аэропорту Сочи задержали гражданку России, прилетевшую из Турции, при попытке провезти незадекларированные золотые украшения на сумму 56 млн руб., сообщила пресс-служба таможни Краснодарского края. Всего обнаружили почти 1,6 тыс. ювелирных изделий. Против женщины возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров (226.1 УК РФ).

Украшения были спрятаны в сумке женщины, а также закреплены на теле с помощью самодельного бандажа с карманами. Общий вес ювелирных изделий составил 6,5 кг. Экспертиза показала, что в украшениях были вставки из природных и искусственных материалов, в том числе бриллиантов, оникса, перламутра, малахита, жемчуга, аметиста и других. Некоторые украшения имели гравировку французского ювелирного дома Cartier и итальянской компании Bvlgari.

Задержанная заявила, что везла изделия по просьбе знакомой из Турции. Она должна была передать изделия получателю в Сочи. Правоохранители планируют проверить показания женщины.

Никита Черненко