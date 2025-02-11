Федерация фигурного катания на коньках избрала президента

Антон Сихарулидзе стал президентом Федерации фигурного катания на коньках России. С апреля 2023 года он был и.о. президента спортивной организации.

Как сообщила пресс-служба федерации, Антон Сихарулидзе избран единогласно. На пресс-конференции он рассказал, что организация готовится к участию в отборочном этапе Олимпийских игр 2026 года, куда российских фигуристов допустили в нейтральном статусе.

«Для участия в отборочном турнире предлагаем одного основного участника и одного запасного участника. Запасной участник выступает, если основной выпадает из-за травмы… Не видим никакого агрессивного отношения к нашим ребятам, надеюсь, что и в дальнейшем его не будет»,— сказал Антон Сихарулидзе (цитата по «РИА Новости»).

Антону Сихарулидзе 48 лет. Он дважды был чемпионом мира по фигурному катанию, дважды получал золото на чемпионате Европы. С 2008 по 2012 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту. В декабре 2024-го стал членом исполкома Олимпийского комитета России.