На Дону профессия шлифовщика лидирует по приросту зарплат в сфере металлообработки

Профессия шлифовщика занимает первое место по приросту средних зарплатных предложений в сфере металлообработки в Ростовской области. В 2025 году соискателям на эту должность стали предлагать на 24% больше, чем в январе прошлого года — 84 978 руб. в месяц. Об этом сообщается в исследовании, проведенном аналитиками платформы «Авито Работа».

Основные требования к шлифовщикам заключаются в полировке и обработке металлических изделий, проверке и настройке оборудования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На втором месте по приросту — профессия токаря. Средние зарплатные предложения для новых сотрудников на этой позиции выросли на 13% год к году, составив 111 475 руб. в месяц. Специалистам нужно обрабатывать металлические детали на токарных станках, а также изготавливать и ремонтировать различные металлические изделия.

Замыкают тройку операторы станка с приростом средней предлагаемой зарплаты в 12% (83 982 руб. в месяц). В обязанности работников входит управление и настройка различных типов станков для обработки металла, контроль качества производимых деталей, а также соблюдение технологических процессов.

Анастасия Казуков