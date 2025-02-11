Чат-бот по нарушению прав учеников планируется запустить с марта

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что чат-бот, в котором выпускники школ смогут сообщить о нарушении своих прав во время ЕГЭ, запустят в досрочный период сдачи экзамена (в 2025 году пройдет с 21 марта по 21 апреля).

«Система достаточно простая, позволит участникам экзамена и родителям не искать правды в соцсетях, а в случае, если их права были нарушены, чтобы они могли обратиться к этому инструменту»,— рассказал господин Музаев ТАСС.

С января 2025 года на базе платформы «Сферум» работает чат-бот для учителей «Помощник Рособрнадзора»: с его помощью педагоги могут сообщать о нарушениях своих прав и задавать вопросы по работе (например, о составлении отчетов и ведомостей). На этой же платформе также действует чат-бот для общения родителей, учеников и учителей. По словам господина Музаева, ссылки на новый бот для фиксации нарушений на ЕГЭ будут вывешены на всех пунктах проведения экзаменов.

Основной период сдачи ЕГЭ в 2025 году начнется 23 мая. Дни пересдач определены на 3 и 4 июля.

О платформе «Сферум» — в материале «Ъ» «Чаты и домочадцы».

Полина Мотызлевская