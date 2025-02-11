Фирма депутата горсовета вновь будет охранять здания мэрии Уфы

Администрация Уфы по итогам аукциона заключила контракт на охрану своих объектов с ООО «Частное охранное агентство "Центурион Лонге"», сообщается на сайте госзакупок. Контракт начальной ценой 7,53 млн руб. заключен за 7,49 млн руб. (дисконт — 0,53%). Второй участник, название которого не указано, предлагал исполнить его по начальной цене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Срок действия контракта — с 15 февраля по 31 декабря 2025 года. Согласно документации, исполнитель должен выставить по одному посту вооруженной и невооруженной охраны в здании администрации на проспекте Октября, 120, два поста невооруженной охраны в доме на проспекте Октября, 120/а и пост невооруженной охраны на проспекте Октября, 122/4.

ООО ЧОО «Центурион-лонге», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в феврале 1998 года. Компания занимается деятельностью охранных служб. Владельцем является депутат горсовета Уфы Андрей Борисов. В 2023 году выручка компании составила 166,4 млн руб., чистая прибыль — 111,2 млн руб. В апреле текущего года компания заключила контракт с ГКУ «Хозяйственное управление» за 2,9 млн руб.

Майя Иванова