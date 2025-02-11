В Саратовской области будут судить водителя иномарки за тяжкий вред здоровью

Саратовский районный суд рассмотрит уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью водителю в ДТП (ч. 1 ст. 264 УК РФ) в отношении 28-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, 15 июля минувшего года фигурант за рулем иномарки «Киа Спектра» на автодороге «Сызрань — Саратов — Волгоград» в нарушение ПДД выехал на встречку и протаранил два встречных автомобиля. В итоге водитель одной из машин получил тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Воскресенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего местного жителя. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов