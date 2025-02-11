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В Тольятти продолжает работать закрытая властями ярмарка на Центральной площади

В Тольятти базирующаяся на Центральной площади ярмарка продолжает работу несмотря на то, что договор с ней был расторгнут местными властями. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов.

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Как пояснили депутату в городской администрации, до середины текущей недели ярмарка должна быть исключена из реестра. После этого у контрольных служб появится возможность выписывать протоколы за незаконную торговлю. Пока сотрудники администрации проводят профилактические беседы с теми, кто все же выходит торговать на Центральную площадь.

Новое место для ярмарки в Центральном районе пока не определено. Одним из вариантов рассматривается участок под бывшим рынком «Поле чудес».

Как сообщалось ранее, неприятности у торговцев начались после визита на Центральную площадь тогда еще врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева, к которому поступили обращения горожан с нареканиями в адрес ярмарки. Бывший тогда главой Тольятти Николай Ренц объяснил, что с оператором ярмарки заключен срочный безвозмездный договор на размещение на период до 2026 года. Однако господин Федорищев увиденным остался недоволен и поручил городским властям представить план по реорганизации пространства.

Алексей Алексеев

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