На Кубани на 9% вырос спрос на услуги репетиторов для подготовки к экзаменам

В январе спрос на услуги репетиторов для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ вырос на 9% по сравнению с декабрем. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авито».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В преддверии экзаменов в июне в Краснодаре наибольший спрос отмечается на услуги репетиторов по обществознанию (+54%), биологии (+48%) и литературе (+42%). Спрос на обязательные предметы, такие как русский язык и математика, увеличился на 16 и 13% соответственно по сравнению с декабрем 2024 года.

Как рассказали «Ъ-Кубань», в среднем стоимость занятия с репетитором в Краснодаре начинается от 700 руб. в час. Стоимость одного занятия по математике и русскому языку начинается также от 700 руб. в час. Если требуются услуги репетитора по обществознанию и истории, то цена составит от 800 руб. за час. Цена зависит от квалификации и опыта преподавателя.

Алина Зорина