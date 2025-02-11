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Житель Туапсинского района пойдет под суд за убийство знакомого

Следственный отдел по Туапсе направил в суд уголовное дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в убийстве знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, инцидент произошел 3 декабря 2024 года в поселке Шепси на ул. Садовой. Во время совместного распития спиртных напитков между гостем и хозяином дома возник конфликт. В ходе ссоры злоумышленник нанес собеседнику смертельный удар ножом в шею. Когда супруга потерпевшего попыталась вмешаться, нападавший ранил ее в грудь и шею, после чего скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

Обвиняемый полностью признал вину. На время следствия суд заключил фигуранта под стражу. Собранные доказательства легли в основу обвинительного заключения, утвержденного прокурором.

Анна Гречко

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