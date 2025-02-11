Прокуратура Туапсе направила в суд дело о покушении и убийстве

Туапсинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 47-летнего уроженца Донецкой области. Приезжему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел вечером 3 декабря 2024 года в селе Шепси Туапсинского района. Обвиняемый, временно проживающий в селе, во время застолья у знакомых нанес кухонным ножом удары в шею 50-летнему мужчине и в грудь и шею 45-летней женщине, после чего скрылся.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Хозяйку доставили в больницу, где ей оказали неотложную помощь.

Расследование провел краевой Следственный комитет. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

За наиболее тяжкое из вменяемых преступлений предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы с возможностью дополнительных санкций.

Анна Гречко