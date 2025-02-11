Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура Туапсе направила в суд дело о покушении и убийстве

Туапсинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 47-летнего уроженца Донецкой области. Приезжему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, инцидент произошел вечером 3 декабря 2024 года в селе Шепси Туапсинского района. Обвиняемый, временно проживающий в селе, во время застолья у знакомых нанес кухонным ножом удары в шею 50-летнему мужчине и в грудь и шею 45-летней женщине, после чего скрылся.

Пострадавший скончался на месте происшествия. Хозяйку доставили в больницу, где ей оказали неотложную помощь.

Расследование провел краевой Следственный комитет. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

За наиболее тяжкое из вменяемых преступлений предусмотрено наказание от 8 до 20 лет лишения свободы с возможностью дополнительных санкций.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...