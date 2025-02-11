Гендиректору дома творчества «Губерния» присвоено звание заслуженного работника культуры

Генеральному директору ГКБУК «Пермский дом народного творчества “Губерния”» Татьяне Санниковой присвоено звание «Заслуженный работник культуры». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 10 февраля 2025 года.

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Фото: ПДНТ «Губерния» Татьяна Санникова

Фото: ПДНТ «Губерния»

В документе указано, что звание присвоено за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

Татьяна Санникова возглавляет ГКБУК «Пермский дом народного творчества “Губерния”» с декабря 2009 года.