В Краснодаре спрос на вторичное жилье вырос на 4%

Спрос на вторичное жилье в Краснодаре в январе 2025 года увеличился на 4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимости». Наибольший рост интереса отмечен в Кемерове (+38%), Москве (+36%), Липецке (+30%), Новосибирске (+27%), Санкт-Петербурге и Грозном (+26%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Предложение квартир на вторичном рынке за год выросло на 3%, наиболее заметно — в сегменте двухкомнатных (+6%) и трехкомнатных (+5%) объектов. В Краснодаре спрос на однокомнатные и двухкомнатные квартиры увеличился на 11% в каждом сегменте. Положительная динамика отмечена в 24 из 43 городов исследования. Особенно выделяются Улан-Удэ (+48%), Омск (+38%), Грозный (+33%), Кемерово (+27%), Самара (+26%) и Челябинск (+23%).

Средняя цена готового жилья в России в январе составила 7,7 млн руб., стоимость квадратного метра — 133 тыс. руб. В Краснодаре квартира в среднем стоила 6,5 млн руб., а квадратный метр — 126 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков