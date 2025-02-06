В Курганской области удвоят президентские выплаты ветеранам ВОВ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков принял решение удвоить размер выплат ветеранам Великой Отечественной войны, назначенных в этом году президентом России Владимиром Путиным. Помимо федеральных средств, они получат аналогичные суммы от региона. Об этом губернатор написал в личном telegram-канале.

В Курганской области участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, их вдовам, жителям блокадного Ленинграда и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей выплатят 160 тыс. руб. — по 80 тыс. руб. из федерального и областного бюджетов. Труженики тыла и совершеннолетние узники получат 110 тыс. руб. Всего в регионе проживает 2,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны.

Кроме того, до 9 мая 15 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны и других боевых действий, воинам-интернационалистам, семьям участников СВО выплатят по 10 тыс. руб. Такое решение Вадим Шумков принял в связи с объявлением в стране Года защитника Отечества. Губернатор также назвал свои инициативы подарком ко дню рождения Курганской области, который регион празднует 6 февраля.

Виталина Ярховска