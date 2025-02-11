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Эпидпорог по ОРВИ у жителей Самарской области от 15 лет и старше превышен на 41,2%

Превышение эпидемического порога по ОРВИ на 41,2% зарегистрировано на прошлой неделе среди жителей Самарской области в возрастной группе 15 лет и старше. Об этом сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Всего за прошедшие семь дней в Самарской области было зафиксировано свыше 13,3 тыс. случаев ОРВИ. Показатель на десять тыс. человек населения в этот период составил 42,7, что выше эпидпорога на 0,4%.

В отношении к предыдущему периоду в Самарской области выросла заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения на 13,5%. Аналогичная динамика наблюдается во всех возрастных группах региона: у жителей в возрасте до двух лет (на 21,8%), 3-6 (на 17,1%), 7-14 (на 5,3%) и 15 лет и старше (на 13,9%). В Самарской области зафиксированы вирусы гриппа А (H1N1), В, парагриппа, риновирусы, бокавирусы, РС-вирусы, сезонные коронавирусы. В числе прочего на территории региона в отчетном периоде выявлены единичные случаи метапневмовируса.

Георгий Портнов

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