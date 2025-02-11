В Екатеринбурге открылась выставка «Эрих Борхерт в России»

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) открылась выставка художника Эриха Борхета. В экспозиции представлено около 100 графических произведений, созданных в период его жизни в СССР. Среди картин: «Строители будущего», «Пионеры-авиамоделисты», «Первомай». На рисунках можно увидеть Каменск-Уральский и строительство Уральского алюминиевого завода (УАЗ). Кроме того, в экспозиции представлены работы жены Эриха Борхерта художницы Софьи Матвеевой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Кольченко, внук художника Эриха Борхерта, во время мероприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Иван Кольченко, внук художника Эриха Борхерта, во время мероприятия

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это личная история, которая требует от зрителя эмпатии, подключения. Эрих Борхерт не самая известная фигура 1930-х годов. Его профессиональная реализация как художника и архитектора состоялась в Советском Союзе. Выставкой мы хотели показать траекторию и путь становления мастера среди неоднозначной эпохи»,— рассказала куратор выставки, научный сотрудник ЕМИИ Ирина Кудрявцева.

На открытии экспозиции присутствовали внуки художника Иван Кольченко и Дария Кольченко, которые предоставили для выставки рисунки, фотографии и репродукции документов из семейного архива.

Эрих Борхерт — немецкий и советский живописец, выпускник знаменитой немецкой школы архитектуры Баухауз, ученик Василия Кандинского. Приехал в Москву, где руководил художественной группой в тресте «Малярстройпроект». В 1931 году женился на русской художнице Софье Матвеевой. В 1935 году у них родилась дочь Эрика. В 1941 году Борхерт был направлен в качестве солдата стройбатa на строительство Уральского алюминиевого завода (УАЗ). В 1944 году художник умер в трудовых лагерях Карлаг в возрасте 37 лет. В 1962 году посмертно реабилитирован.

Выставка продлится до 27 апреля.

Елена Медведева