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АвтоВАЗ отказался от услуг пансионатов в Анапе из-за разлива мазута

Комиссия по социальному страхованию АвтоВАЗа внесла изменения в программу оздоровления работников завода на 2025 год. Об этом сообщили в профсоюзной организации предприятия.

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Необходимость корректировок была вызвана неблагоприятной экологической ситуацией, сложившейся на побережье Черного моря в районе Анапы. В связи с этим заводская комиссия по соцстрахованию была вынуждена отказаться от услуг двух расположенных там пансионатов.

Также не состоялось заключение договора на предоставление путевок с санаторием «Мыс Видный» из-за существенных разногласий, касающихся условий пребывания отдыхающих в санатории.

Потеря этих мест компенсирована путевками в сочинский пансионат «Изумруд» и в санаторий-профилакторий «Алые паруса», в корпусе №1 которого сейчас проводится ремонт.

Как сообщалось ранее, 15 декабря 2024 года из-за разлома корпусов двух нефтяных танкеров в Керченском проливе произошла крупная утечка мазута. В связи с этим 17 декабря в Анапе и ряде населённых пунктов Темрюкского района Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации, а 26 декабря его повысили до федерального уровня.

Алексей Алексеев

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