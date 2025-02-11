Участок Азовского транспортного кольца расширят в Крыму
В Крыму проведут капитальный ремонт и расширение участка трассы «Новороссия» от пункта пропуска «Джанкой» до населенного пункта Островское. Об этом сообщили в Росавтодоре.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По словам специалистов, дорога не ремонтировалась несколько лет. В 2025 году планируется разработка проекта капремонта трассы Р-280, запланировано расширение полотна с двух до четырех полос на протяжении более 70 км.
Трасса «Новороссия» соединяет Ростов-на-Дону с Симферополем, проходя через Мариуполь и Мелитополь.