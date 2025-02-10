Минприроды Кубани утвердило паспорт памятника природы «Суджукская лагуна»

Министерство природы Краснодарского края утвердило «паспорт памятника природы регионального значения «Суджукская лагуна», сообщает «Новороссийский рабочий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Елизаров Фото: Сергей Елизаров

Экологи Новороссийска считают, что для сохранения морской лагуны и косы в качестве места зимовки водоплавающих птиц и нагула рыбы необходимо раскрывать проран Суджукской лагуны, соединяющий водоем с морем. До 2023 года краевое Минприроды проводило научные исследования памятника природы. В 2024 году выяснилось, что открывать проран можно только вручную, без использования спецтехники.

В паспорте Суджукской лагуны запреплена цель создания памятника природы и его территории для сохранения ихтиофауны Новороссийской бухты и орнитофауны региона.

Также в документе зафиксирован четкий механизм открытия прорана. Делать это можно ручным или механизированным способами по мере занесения прорана камнями. Его минимальная ширина по дну должна превышать 5 метров, максимальная – достигать 10 метров.

Площадь Суджукской лагуны составляет 58,2315 га. На территории памятника природы запрещено вести мелиоративные работы, за исключением тех, что помогают восстанавливать ее естественный водный режим и свойства, мыть на берегах автомобили, складировать твердые бытовые и промышленные отходы, уничтожать и выжигать растительность.

В паспорте дано описание растительного мира лагуны и список видов растений, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края с указанием категории и статуса редкости вида.

Алена Воробьева