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Минприроды Кубани утвердило паспорт памятника природы «Суджукская лагуна»

Министерство природы Краснодарского края утвердило «паспорт памятника природы регионального значения «Суджукская лагуна», сообщает «Новороссийский рабочий».

Фото: Сергей Елизаров

Фото: Сергей Елизаров

Экологи Новороссийска считают, что для сохранения морской лагуны и косы в качестве места зимовки водоплавающих птиц и нагула рыбы необходимо раскрывать проран Суджукской лагуны, соединяющий водоем с морем. До 2023 года краевое Минприроды проводило научные исследования памятника природы. В 2024 году выяснилось, что открывать проран можно только вручную, без использования спецтехники.

В паспорте Суджукской лагуны запреплена цель создания памятника природы и его территории для сохранения ихтиофауны Новороссийской бухты и орнитофауны региона.

Также в документе зафиксирован четкий механизм открытия прорана. Делать это можно ручным или механизированным способами по мере занесения прорана камнями. Его минимальная ширина по дну должна превышать 5 метров, максимальная – достигать 10 метров.

Площадь Суджукской лагуны составляет 58,2315 га. На территории памятника природы запрещено вести мелиоративные работы, за исключением тех, что помогают восстанавливать ее естественный водный режим и свойства, мыть на берегах автомобили, складировать твердые бытовые и промышленные отходы, уничтожать и выжигать растительность.

В паспорте дано описание растительного мира лагуны и список видов растений, занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Краснодарского края с указанием категории и статуса редкости вида.

Алена Воробьева

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