ГУАД подало иск к подрядчику по ремонту борского моста на 134 млн рублей

Госучреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» подало иск к ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК) из Тверской области. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Госучреждение, выступающее заказчиком ремонта и строительства дорог, пытается взыскать с тверской компании почти 134,3 млн руб. Суть требований и дата рассмотрения иска пока не указаны.

Среди госконтрактов ДСК — ремонт старого борского моста в Нижнем Новгороде. В сентябре 2024 года заказчик выставил подрядчику четыре штрафа в общей сложности на сумму более 492 млн руб. Первое требование до копейки совпадает с суммой заявленного иска.

Общая стоимость контракта составляет 2,42 млрд руб., ремонт необходимо завершить в ноябре 2025 года.

Галина Шамберина