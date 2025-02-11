ГУАД подало иск к подрядчику по ремонту борского моста на 134 млн рублей
Госучреждение Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог» подало иск к ООО «Дорожная строительная компания» (ДСК) из Тверской области. Об этом говорится в картотеке дел арбитражного суда.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Госучреждение, выступающее заказчиком ремонта и строительства дорог, пытается взыскать с тверской компании почти 134,3 млн руб. Суть требований и дата рассмотрения иска пока не указаны.
Среди госконтрактов ДСК — ремонт старого борского моста в Нижнем Новгороде. В сентябре 2024 года заказчик выставил подрядчику четыре штрафа в общей сложности на сумму более 492 млн руб. Первое требование до копейки совпадает с суммой заявленного иска.
Общая стоимость контракта составляет 2,42 млрд руб., ремонт необходимо завершить в ноябре 2025 года.