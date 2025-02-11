В полиции Сочи предупредили о мошенничествах на 14 февраля

В официальном Telegram-канале УВД Сочи опубликовали памятку о видах мошенничества, которые аферисты используют по случаю 14 февраля. «В преддверии дня влюбленных аферисты могут использовать романтические настроения для обмана», – говорится в публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Среди популярных мошеннических схем в УВД назвали фейковые знакомства, ложные сайты доставки цветов и подарков, фишинговые акции и скидки. В первом случае мошенники создают ложные профили в соцсетях и на сайтах знакомств и выманивают у жертв деньги. Поддельные сайты предлагают «скидки и эксклюзивные букеты», однако осле оплаты заказа прекращают общение. Также распространен вид мошенничества, при котором поступают предложения якобы от известных брендов, которые приведут на сайты, похищающие персональные данные или распространяющие вредоносное ПО.

В полиции предупредили, что может использоваться и схема с доставкой цветов от неизвестного поклонника. Аферисты таким образом выманивают смс-код и получают неправомерный доступ к аккаунтам.

Вячеслав Рыжков