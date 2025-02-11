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Коммерсантъ FM
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В Дербенте арестован один из участников нападения на полицейского

Дербентский городской суд принял решение заключить под стражу на два месяца одного из трех участников нападения на полицейского, которое было совершено в ночь на минувшее воскресенье.

Согласно поступившим в суд материалам, 9 февраля около 3:30 сотрудник городского отдела полиции, получив сообщение о нарушении общественного порядка, прибыл к одному из ночных заведений Дербента. Обнаружив на месте троих мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, он потребовал прекратить противоправные действия и не нарушать общественный порядок, однако те напали на полицейского и, повалив его на землю, стали наносить удары по различным частям тела. При этом один из мужчин, завладев табельным оружием полицейского, произвел в него не менее восьми выстрелов, после чего все трое скрылись с места происшествия.

По сообщению Дербентской ЦГБ, сотрудник полиции был доставлен с огнестрельным ранением бедра, с повреждениями бедренных сосудов, геморрагическим шоком (большая кровопотеря) и острой ишемией ноги. Благодаря грамотным действиям врачей удалось провести сложную операцию и спасти ногу раненому сотруднику полиции от ампутации, говорится в сообщении. На данный момент его жизни ничего не угрожает.

Материалы в отношении еще двух соучастников преступления, подозреваемых по данному делу, будут рассмотрены в ближайшее время, сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана.

Юлия Рыбина, Махачкала

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